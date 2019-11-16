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Формула-1

Пилот "Ред Булл" Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Россиянин Даниил Квят занял 16-е место
Макс Ферстаппен EPA-EFE/LARRY W. SMITH
Описание
Макс Ферстаппен
© EPA-EFE/LARRY W. SMITH

ТАСС, 16 ноября. Голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран-при Бразилии - 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг Ферстаппен проехал за 1 минуту 7,508 секунды. Второе место занял немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель (+0,123), третьим стал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (+0,191).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 16-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал седьмым.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 20:10 мск.

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