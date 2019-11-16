Сборная Хорватии обыграла команду Словакии и вышла на чемпионат Европы - 2020 по футболу

ТАСС, 17 ноября. Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Словакии со счетом 3:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть соревнований.

В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич (56-я минута), Бруно Петкович (60) и Иван Перишич (74), у проигравших отличился Роберт Боженик (32). На 66-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сборной Словакии и санкт-петербургского "Зенита" Роберт Мак. В другом матче группы E сборная Уэльса переиграла команду Азербайджана со счетом 2:0.

В турнирной таблице сборная Хорватии за тур до конца квалификации занимает первое место, набрав 17 очков после восьми матчей, далее идут команды Венгрии (12 очков после семи матчей), Уэльса (11, 7), Словакии (10, 7) и Азербайджана (1, 7). Таким образом, хорваты не опустятся ниже второго места и сыграют в следующем году на чемпионате Европы. Они досрочно заняли первое место в группе.

Ранее на чемпионат Европы отобрались сборные России, Англии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Германии, Нидерландов и Австрии.

Сборная Хорватии дебютировала на чемпионате Европы в 1996 году, тогда команда дошла до четвертьфинала. Хорваты повторили это достижение на ЧЕ-2008, а на прошлом турнире, который прошел в 2016 году во Франции, хорватская команда выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала, проиграв в дополнительное время будущему победителю, сборной Португалии.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.