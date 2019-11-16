Сборная Австрии обыграла команду Северной Македонии и вышла на чемпионат Европы 2020 года

ТАСС, 17 ноября. Сборная Австрии по футболу одержала победу над командой Северной Македонии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть соревнований. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Давид Алаба (7-я минута) и Штефан Лайнер (48), у проигравших отличился Влатко Стояновски (90+3). В другом матче группы G сборная Польши обыграла команду Израиля со счетом 2:1, один из мячей у поляков забил полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк. Также сборная Словении оказалась сильнее команды Латвии - 1:0.

В турнирной таблице группы сборная Австрии, занимающая второе место с 19 очками, за тур до конца квалификации оторвалась от идущих третьими словенцев на пять очков. Таким образом, австрийская команда не опустится ниже второго места и сыграет в финальной части европейского первенства. Лидирует в группе сборная Польши (22 очка), ранее уже отобравшаяся на турнир, сборная Северной Македонии идет четвертой, сборная Израиля - пятой (по 11), замыкает таблицу команда Латвии (0). Также на чемпионат Европы отобрались сборные России, Англии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Германии и Нидерландов.

Сборная Австрии в третий раз сыграет на чемпионате Европы. Дебютное выступление австрийцев на европейском первенстве состоялось в 2008 году, тот турнир был для них домашним. Во второй раз команда играла в финальной части чемпионата Европы в 2016 году, который состоялся во Франции. В обоих случаях сборная Австрии не смогла выйти из группы.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.