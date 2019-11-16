Гол Свечникова в овертайме принес "Каролине" победу над "Миннесотой" в матче НХЛ

ТАСС, 17 ноября. "Каролина" в овертайме одержала победу над "Миннесотой" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоэл Эдмундсон (4-я минута), Брок Макгинн (6), Уоррен Фогель (29) и российский нападающий Андрей Свечников (62). У проигравших отличились Люк Кунин (25), Зак Паризе (36) и Карсон Соуси (38).

Свечников в текущем сезоне провел 20-й матч, этот гол стал для него девятым, также в его активе 13 результативных передач. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он в 102 матчах набрал 59 (29 голов + 30 передач) очков.

В турнирной таблице Восточной конференции "Каролина" занимает пятое место, набрав в 20 матчах 25 очков, "Миннесота" на Западе с 16 очками после 20 игр идет на 14-й позиции.

В следующем матче "Каролина" в гостях сыграет с "Чикаго", "Миннесота" также на выезде встретится с "Баффало". Оба матча пройдут 20 ноября.