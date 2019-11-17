Две шайбы Дадонова и 30 сейвов Бобровского помогли "Флориде" победить "Рейнджерс"

ТАСС, 17 ноября. "Флорида" победила "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (3-я минута), Евгений Дадонов (7, 38) и Бретт Коннолли (28). У проигравших отличились Райан Стром (3), Артемий Панарин (9) и Энтони Дианджело (26). Также Панарин отметился результативной передачей. Его партнер по команде Павел Бучневич очков во встрече не набрал.

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33. На счету Дадонова теперь 18 (10 шайб + 8 передач) очков в нынешнем сезоне. У форварда "Рейнджерс" Панарина 23 (9+14) балла за результативность. Бучневич набрал 15 (2+13) очков.

"Флорида" занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 25 очков в 20 матчах. "Рейнджерс" идут 12-ми с 18 очками в 18 играх. В следующем матче "Флорида" примет "Филадельфию" 20 ноября, "Рейнджерс" днем позже сыграют дома с "Вашингтоном".

В другом матче игрового дня "Тампа" дома уступила "Виннипегу" со счетом 3:4. Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился одной результативной передачей, защитник Михаил Сергачев очков не набрал, а голкипер Андрей Василевский отразил 23 броска. Также "Баффало" на своей площадке победил "Оттаву" со счетом 4:2. Нападающий гостей Владислав Наместников сделал одну передачу.