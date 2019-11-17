"Нью-Джерси" победил "Монреаль" в матче НХЛ. Гусев забросил шайбу

ТАСС, 17 ноября. "Нью-Джерси" обыграл "Монреаль" в овертайме выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3. Российский форвард гостей Никита Гусев забросил пятую шайбу в сезоне.

В составе "Нью-Джерси" отличились Гусев (20-я минута), Нико Хишир (40), Уэйн Симмондс (56) и Кайл Палмиери (62 ОТ). У "Монреаля" шайбы забросили Брендан Галлахер (19), Кэйл Флери (28) и Ник Сузуки (39).

Гусев провел на площадке 15 минут и нанес шесть бросков. На счету 27-летнего россиянина семь очков (5 шайб + 2 голевые передачи) в 16 матчах. Гусев переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с "Вегасом", но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в "Нью-Джерси", с которым форвард подписал двухлетний контракт.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, "Югру" из Ханты-Мансийска, хабаровский "Амур" и петербургский СКА. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Нападающий также является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионатах мира Гусев дважды становился бронзовым призером (2017, 2019).

"Нью-Джерси" занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 19 матчей. "Монреаль" занимает четвертое место, набрав 26 очков в 20 матчах. В следующем матче "Нью-Джерси" 20 ноября примет "Бостон", в этот же день "Монреаль" сыграет на выезде с "Коламбусом".

В другом матче дня "Вашингтон" по буллитам победил "Бостон" на выезде (3:2), нападающий гостей Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Александр Овечкин очков в матче не набрал. Также "Аризона" победила "Калгари" (3:0), "Эдмонтон" в овертайме проиграл "Далласу" (4:5), а "Питтсбург" разгромил "Торонто" (6:1).