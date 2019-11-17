Шайба и передача Проворова не спасли "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ с "Айлендерс"

ТАСС, 17 ноября. "Филадельфия" проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" в серии буллитов со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник хозяев Иван Проворов отметился голом и результативной передачей.

В составе победителей шайбы забросили Энтони Бовилье (48-я и 58-я минуты) и Мэтью Бразал (54). Победный буллит реализовал Джордан Эберле. У проигравших отличились Шон Кутюрье (2), Проворов (20) и Оскар Линдблом (33).

Проворов забросил четвертую шайбу в сезоне. Также он записал на свой счет результативную передачу, всего у него в активе 13 очков (4 шайбы + 9 передач).

"Филадельфия" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 24 очка после 20 игр. "Айлендерс" идут вторыми с 29 очками в 18 встречах. В следующем матче "Филадельфия" 20 ноября в гостях сыграет с "Флоридой", "Айлендерс" в этот же день на выезде встретятся с "Питтсбургом".

В другом матче дня "Чикаго" в гостях разгромил "Нэшвилл" со счетом 7:2. Также "Анахайм" победил "Сент-Луис" на выезде - 4:1.