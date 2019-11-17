Тренер Орсер заявил, что гордится результатами работы с фигуристкой Медведевой

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Канадский тренер Брайан Орсер гордится результатами работы с российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Об этом специалист рассказал в интервью ТАСС.

Медведева и Орсер начали сотрудничать весной 2018 года. В прошлом сезоне российская фигуристка стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира. На завершившемся в субботу московском этапе Гран-при она заняла второе место, уступив соотечественнице Александре Трусовой, в произвольной программе которой заявлены четыре четверных прыжка.

"Я действительно очень горд тем, что мы сделали [вместе с Медведевой], а также тем, что нам еще предстоит сделать, - сказал Орсер. - И она, думаю, тоже гордится. Это большой прорыв для нее".

Медведева также является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при.