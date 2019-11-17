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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Орсер приедет с фигуристкой Медведевой в Красноярск на чемпионат России

Турнир пройдет с 25 по 29 декабря

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер приедет со своей подопечной Евгенией Медведевой на чемпионат России, который в нынешнем году пройдет в Красноярске. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Да, конечно, - ответил Орсер на вопрос о том, прилетит ли он с Медведевой на чемпионат России. - У меня будет около недели после чемпионата Японии (на нем должен участвовать другой фигурист из группы Орсера двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю - прим. ТАСС), так что я прилечу в Россию".

Чемпионат России в 2019 году пройдет с 25 по 29 декабря.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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