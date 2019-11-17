"Колорадо" в овертайме обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ. Задоров отметился передачей

ТАСС, 17 ноября. "Колорадо" победил "Ванкувер" в овертайме со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (28-я и 61-я минуты), Пьер-Эдуар Белльмар (7), Назем Кадри (32) и Андре Бураковски (47), в составе проигравшей команды отличились Адам Годетт (19, 40), Александр Эдлер (58) и Брок Бесер (60).

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров (16 минут 7 секунд на льду) в эпизоде с голом Белльмара отметился результативной передачей, всего на его счету в нынешнем сезоне 4 очка (1 шайба + 3 передачи). Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин провел на льду 15 минут 56 секунд, не сумев отметиться результативными действиями и нанеся один бросок по воротам. Форвард гостей Владислав Каменев отыграл в матче 5 минут 54 секунды и нанес один бросок.

"Колорадо" в последних пяти матчах одержал четыре победы и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 20 играх 26 очков. "Ванкувер" идет на седьмой строчке, имея в активе 24 очка после 21 матча. В следующем матче "Колорадо" на выезде сыграет с "Калгари" 20 ноября, а "Ванкувер" в гостях встретиться с "Далласом" в этот же день.