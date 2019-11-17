Лобов проиграл техническим нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC9

ТАСС, 17 ноября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов проиграл техническим нокаутом американцу Джейсону Найту на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9 в США.

В пятом раунде 33-летний Лобов упал на настил ринга и не сумел продолжить встречу из-за проблем с глазом.

Соперники провели второй бой друг проттив друга. На турнире Bare Knuckle FC5, который прошел 6 апреля 2019 года, Лобов победил Найта единогласным решением в своем первом поединке в рамках организации. Всего он провел три боя, одержав две победы.

В конце января Лобов расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). В активе спортсмена, который входил в команду ирландца Конора Макгрегора, было две победы и пять поражений в UFC. Всего в ММА у него 13 побед, 15 поражений и одна ничья. Еще один бой был признан несостоявшимся.

В активе Найта 26 боев в ММА (20 побед, 6 поражений). С 2015 по 2018 год он также выступал в UFC, одержав четыре победы и четыре раза потерпев поражение.