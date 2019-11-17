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ММА

Лобов проиграл техническим нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC9

Поединок завершился в пятом раунде

ТАСС, 17 ноября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов проиграл техническим нокаутом американцу Джейсону Найту на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9 в США.

В пятом раунде 33-летний Лобов упал на настил ринга и не сумел продолжить встречу из-за проблем с глазом.

Соперники провели второй бой друг проттив друга. На турнире Bare Knuckle FC5, который прошел 6 апреля 2019 года, Лобов победил Найта единогласным решением в своем первом поединке в рамках организации. Всего он провел три боя, одержав две победы.

В конце января Лобов расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). В активе спортсмена, который входил в команду ирландца Конора Макгрегора, было две победы и пять поражений в UFC. Всего в ММА у него 13 побед, 15 поражений и одна ничья. Еще один бой был признан несостоявшимся.

В активе Найта 26 боев в ММА (20 побед, 6 поражений). С 2015 по 2018 год он также выступал в UFC, одержав четыре победы и четыре раза потерпев поражение.

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