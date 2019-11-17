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Футбол в Италии

В Италии тренер молодежной футбольной команды был уволен после победы со счетом 27:0

Руководство клуба заявило, что тренер не проявил уважения к сопернику

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Главный тренер итальянской юношеской футбольной команды "Инвиктасауро" Массимилиано Риччини был уволен после победы над клубом "Марина Кальчо" со счетом 27:0. Об этом сообщает портал Football Italia.

"Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла "Марину Кальчо" со счетом 27:0. Это противоречит ценностям юношеского футбола, соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло", - заявил президент "Инвиктасауро" Паоло Брогелли.

Также президент извинился перед клубом "Марина Кальчо" и заявил, что руководство единогласно приняло решение уволить тренера Риччини. По словам Брогелли, тренеры обязаны не только тренировать юных футболистов, но и прежде всего воспитывать их.

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