"Куньлунь" одержал первую победу над "Металлургом" в регулярных чемпионатах КХЛ

ТАСС, 17 ноября. Пекинский "Куньлунь" со счетом 3:1 победил магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе китайского клуба отличились Адам Крэкнелл (23-я минута), Спенсер Фу (42) и Лукас Локхарт (57). За "Металлург" шайбу забросил Эрик О'Делл (36).

"Куньлунь" впервые одержал победу над "Металлургом" в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. До этого матча в активе клуба была лишь одна победа над магнитогорской командой в КХЛ, которая состоялась 28 февраля 2017 года в домашнем матче 1/8 финала Кубка Гагарина (3:1). Всего клубы провели 12 очных игр в лиге, 10 раз сильнее был "Металлург".

"Куньлунь" прервал пятиматчевую победную серию "Металлурга", одержав первую свою победу в четырех последних встречах. Отдавший результативную передачу форвард магнитогорцев Деннис Расмуссен набрал очко в пятой игре подряд (две шайбы + три голевые передачи).

После 28 игр "Куньлунь" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков. "Металлург" расположился на четвертой строчке с 33 очками в 29 матчах.

В следующем матче "Куньлунь" сыграет 20 ноября в гостях с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Металлург" днем ранее встретится на выезде с хабаровским "Амуром".