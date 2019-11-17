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Футбол в России

"Луч" впервые с сентября победил в первенстве Олимп - ФНЛ, обыграв "Спартак-2"

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 17 ноября. Московский "Спартак-2" со счетом 0:2 уступил владивостокскому "Лучу" в домашнем матче 24-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Голы забили Максим Насадюк (79-я минута) и Саид Алиев (81).

"Луч" победил впервые за 11 матчей чемпионата, до этого владивостокский клуб обыграл на выезде "Мордовию" (2:1) 7 сентября. 11 ноября на пост главного тренера "Луча" был назначен Валерий Петраков. "Спартак-2" не может победить на протяжении трех последних матчей.

"Спартак-2" занимает 15-е место, набрав 24 очка. "Луч" после 24 туров идет 17-м, в активе команды 23 очка.

В 25-м туре "Спартак-2" примет 23 ноября курский "Авангард", "Луч" сыграет в тот же день в гостях с московским "Торпедо".

В других встречах игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" на выезде победил ивановский "Текстильщик" (2:1), а красноярский "Енисей" со счетом 3:0 разгромил томскую "Томь".

Теги
Российский футбол
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