Шихова стала третьей на дистанции 1000 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске

ТАСС, 17 ноября. Российская спортсменка Екатерина Шихова заняла третье место на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Минске.

34-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 15,962 секунды. Победу одержала американка Бриттани Боу (1.15,354), второе место заняла голландца Йорин тер Морс (1.15,950). Россиянка Ольга Фаткулина стала 11-й (1.16,685), Дарья Качанова - 12-й (1.16,779), Ангелина Голикова - 17-й (1.18,163).

Шихова является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи в командной гонке, также в ее активе золото и серебро чемпионата Европы в Коломне, который прошел в 2018 году.

В субботу Шихова стала второй на дистанции 1500 м. Этап Кубка мира завершится в воскресенье.