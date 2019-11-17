Емельяненко: российские бойцы получили большой опыт от участия в чемпионате мира по ММА

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские бойцы смешанного стиля (ММА) получили большой опыт от участия в чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил председатель наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко.

Cборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира в Бахрейне. Российские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и десять бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Бахрейна, третье - команда Швеции. Чемпионами мира стали Гаджимурад Заваев (до 61,2 кг), Ахмед Газимагомедов (до 65,8 кг), Мурад Умачиев (до 70,3 кг), Газимурад Магомедов (до 83,9) и Гаджимурад Багаудинов (до 120,2 кг).

"Я от всей души поздравляю спортсменов и тренеров с победами, - сказал Емельяненко. - Каждое международное соревнование - большое испытание, проверка своих навыков и физической подготовки, сильная эмоциональная нагрузка. Поездка на чемпионат мира - уже большая победа для каждого участника, кому-то повезло меньше и он не получил заветной медали, но это не значит, что нужно отчаиваться".

"Всегда, независимо от того, победил или проиграл, каждый бой - это бесценный опыт, получив его, мы двигаемся дальше, к новым целям. Уверен, что наши ребята с каждым годом будут становиться сильнее, увереннее и опытнее", - добавил собеседник агентства.