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Зимние олимпийские виды спорта

Юсков стал вторым на дистанции 1500 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске

Ранее на турнире в Минске Юсков завоевал бронзу на дистанции 5000 м
Денис Юсков EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Денис Юсков
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

ТАСС, 17 ноября. Российский спортсмен Денис Юсков занял второе место на дистанции 1500 метров на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Минске.

30-летний спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 46,456 секунды. Победу одержал голландец Кьелд Нёйс (1 минута 46,223 секунды), третье место занял его соотечественник Томас Крол (1.46,500). Россиянин Сергей Трофимов занял 17-е место (1.48,470).

Ранее на этапе Кубка мира в Минске Юсков завоевал бронзу на дистанции 5000 м. Россиянин является трехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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