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Футбол в России

"Кызылташ" разгромил "Океан" в матче 14-го тура чемпионата Крыма по футболу

Встреча завершилась со счетом 5:0

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. "Кызылташ" на своем поле в Бахчисарае со счетом 5:0 выиграл у "Океана" из Керчи в матче 14-го тура чемпионата Крыма по футболу.

Мячи у хозяев на счету Даниила Наговицина (16-я минута), Антона Шевчука (17, 21, 41) и Александра Рыболовлева (42).

В остальных матчах тура "Фаворит - ВД Кафа" проиграл дома симферопольской "ТСК-Таврии" (0:3), "Евпатория" на своем поле выиграла у "Инкомспорта" (2:0), "Крымтеплица" на выезде победила "Севастополь" (3:2).

В турнирной таблице лидирует "Евпатория", в активе которой 35 очков, далее следуют "ТСК-Таврия" (30), "Крымтеплица" (27), "Севастополь" (21), "Кызылташ" (21), "Фаворит - ВД Кафа" (10), "Океан" (8) и "Инкомспорт" (7).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".

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