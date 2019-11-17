БК "Локомотив-Кубань" обыграл "Калев" в первом матче после отставки Банки

ТАСС, 17 ноября. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" со счетом 87:63 обыграл эстонский "Калев" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарского клуба Джонни О'Брайант, набравший 21 очко.

"Локомотив-Кубань" провел первый матч после отставки с поста главного тренера итальянского специалиста Луки Банки, который возглавлял краснодарскую команду с июля нынешнего года, а покинул 15 ноября. Исполняющим обязанности был назначен серб Богдан Карайчич, входящий в состав тренерского штаба клуба с сезона-2018/19.

"Локомотив-Кубань" занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав четыре победы и потерпев два поражения. "Калев" находится на десятом месте таблицы, имея в активе три победы в семи матчах.

В следующем матче Единой лиги ВТБ "Локомотив" 25 ноября сыграет на домашней площадке с польским клубом "Зелёна-Гура", "Калев" в этот же день дома примет казахстанскую "Астану".