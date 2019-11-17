Сборная Португалии обыграла команду Люксембурга и вышла на чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 17 ноября. Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Люксембурга со счетом 2:0 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть соревнований.

Мячи забили Бруну Фернандеш (39-я минута) и Криштиану Роналду (86). Для Роналду этот гол стал 99-м в составе сборной Португалии. По количеству голов за сборную он уступает только Али Даеи, который в составе команды Ирана отличился 109 раз.

В параллельном матче группы B сборная Сербии на своем поле сыграла вничью с командой Украины - 2:2. В турнирной таблице первое место заняла сборная Украины, набравшая 20 очков, второй финишировала команда Португалии (17), эти команды сыграют в следующем году на чемпионате Европы. На третьем месте расположилась сборная Сербии (14), на четвертом - команда Люксембурга (4), замкнули таблицу литовцы (1).

Ранее на чемпионат Европы отобрались сборные России, Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Сборная Португалии является действующим победителем чемпионата Европы, на прошлом турнире, который прошел в 2016 году во Франции, португальцы в финальном матче в дополнительное обыграли хозяев первенства благодаря голу нападающего Эдера, который ныне выступает за московский "Локомотив". Еще однажды португальская сборная доходила до финала чемпионата Европы, это случилось на домашнем для нее турнире 2004 года, тогда португальцы уступили в решающей встрече команде Греции, причем сборные играли тогда в одной группе с командами России и Испании.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.