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Футбол в России

"Химки" одержали победу над "Чертаново" в матче первенства Олимп - ФНЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 17 ноября. Подмосковные "Химки" победили столичное "Чертаново" со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей голы забили Аршак Корян (45+1, с пенальти), Идрис Умаев (51) и Артем Полярус (80). У проигравших отличился Владислав Сарвели (15).

Ранее в воскресенье лидер первенства московское "Торпедо" потерпело второе поражение кряду, уступив в гостях "Армавиру" (1:2). В предыдущем туре московский клуб проиграл дома "Нижнему Новгороду" (0:2).

"Химки" занимают третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 24 матчах. На счету "Торпедо" 51 очко, вторым идет волгоградский "Ротор", в активе которого 49 очков после 24 встреч, клуб опережает "Химки" по результату личной встречи. "Чертаново" с 45 очками после 24 игр располагается на четвертой строчке.

В следующем матче "Химки" 23 ноября на выезде сыграют с "Краснодаром-2", "Чертаново" в этот же день на домашнем поле примет "СКА-Хабаровск".

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Авангард" (Курск) - "Шинник" (Ярославль) - 2:2;
  • "Мордовия" (Саранск) - "Факел" (Воронеж) - 1:1;
  • "Нижний Новгород" - "Чайка" (Ростовская область) - 1:2;
  • "Ротор" - "Краснодар-2" - 0:0;
  • "Балтика" (Калининград) - "СКА-Хабаровск" (1:0).
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