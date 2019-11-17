"Химки" одержали победу над "Чертаново" в матче первенства Олимп - ФНЛ

ТАСС, 17 ноября. Подмосковные "Химки" победили столичное "Чертаново" со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей голы забили Аршак Корян (45+1, с пенальти), Идрис Умаев (51) и Артем Полярус (80). У проигравших отличился Владислав Сарвели (15).

Ранее в воскресенье лидер первенства московское "Торпедо" потерпело второе поражение кряду, уступив в гостях "Армавиру" (1:2). В предыдущем туре московский клуб проиграл дома "Нижнему Новгороду" (0:2).

"Химки" занимают третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 24 матчах. На счету "Торпедо" 51 очко, вторым идет волгоградский "Ротор", в активе которого 49 очков после 24 встреч, клуб опережает "Химки" по результату личной встречи. "Чертаново" с 45 очками после 24 игр располагается на четвертой строчке.

В следующем матче "Химки" 23 ноября на выезде сыграют с "Краснодаром-2", "Чертаново" в этот же день на домашнем поле примет "СКА-Хабаровск".

Результаты других матчей игрового дня: