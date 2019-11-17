Более 300 детей в Удмуртии выполнили норматив самообороны без оружия комплекса ГТО

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 300 детей выполнили норматив "самооборона без оружия" комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Воткинске. Об этом ТАСС рассказал региональный оператор комплекса ГТО Александр Пантюхин.

В субботу и воскресенье в Воткинске прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому дню самбо. В рамках этого события в городе была организована работа площадки ГТО.

"День самбо впервые прошел в Воткинске, его участниками стали более 300 детей. У нас работала информационная площадка ГТО, где все взрослые и дети могли подробнее узнать о комплексе. Также состоялись показательные выступления ведущих самбистов Удмуртской республики, они продемонстрировали именно те элементы, которые включены в комплекс ГТО", - рассказал собеседник агентства.

"Те дети, кто был зарегистрирован на сайте ГТО, могли выполнить норматив самообороны без оружия для занесения результата в личный кабинет. Выполняли стандартные элементы - различные подсечки, захваты, бросок через бедро, страховки. Это самые простые элементы, с которых начинаются единоборства", - отметил Пантюхин.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.