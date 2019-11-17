Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Сочи" одержал волевую победу над рижским "Динамо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 17 ноября. "Сочи" победил рижское "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Сочи" шайбы забросили Юрий Александров (50-я минута) и Мальте Стрёмвалль (54). У рижского "Динамо" отличился Увис Балинскис (6).

"Сочи" продлил победную серию в матчах с "Динамо" из Риги до восьми матчей, единственную победу рижская команда одержала 3 декабря 2015 года в овертайме со счетом 2:1. Всего команды провели 12 матчей, "Сочи" одержал 11-ю победу (восемь в основное время и три - в серии буллитов).

"Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 28 матчах. Рижское "Динамо" идет 11-м на Западе, имея в активе 22 очка после 29 встреч.

В следующем матче "Сочи" на домашней площадке примет череповецкую "Северсталь", а "Динамо" из Риги дома примет московское "Динамо". Обе встречи пройдут 20 ноября.

В других матчах игрового дня пекинский "Куньлунь" дома обыграл магнитогорский "Металлург" (3:1), челябинский "Трактор" на домашней площадке уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:4), а нижегородское "Торпедо" дома победило подольский "Витязь" (6:2).

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Материалы инцидента с дракой на матче ПФЛ "Волгарь" - "Легион-Динамо" будут переданы в КДК
Инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС