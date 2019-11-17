"Сочи" одержал волевую победу над рижским "Динамо" в матче КХЛ

ТАСС, 17 ноября. "Сочи" победил рижское "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Сочи" шайбы забросили Юрий Александров (50-я минута) и Мальте Стрёмвалль (54). У рижского "Динамо" отличился Увис Балинскис (6).

"Сочи" продлил победную серию в матчах с "Динамо" из Риги до восьми матчей, единственную победу рижская команда одержала 3 декабря 2015 года в овертайме со счетом 2:1. Всего команды провели 12 матчей, "Сочи" одержал 11-ю победу (восемь в основное время и три - в серии буллитов).

"Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 28 матчах. Рижское "Динамо" идет 11-м на Западе, имея в активе 22 очка после 29 встреч.

В следующем матче "Сочи" на домашней площадке примет череповецкую "Северсталь", а "Динамо" из Риги дома примет московское "Динамо". Обе встречи пройдут 20 ноября.

В других матчах игрового дня пекинский "Куньлунь" дома обыграл магнитогорский "Металлург" (3:1), челябинский "Трактор" на домашней площадке уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:4), а нижегородское "Торпедо" дома победило подольский "Витязь" (6:2).