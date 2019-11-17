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Футбол в Италии

СМИ: футболист "Барселоны" Ракитич намерен перейти в "Ювентус"

Трансферная стоимость хорвата оценивается в €35 млн

ТАСС, 17 ноября. Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Иван Ракитич может перейти в итальянский "Ювентус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport.es.

По информации источника, 31-летний хорватский полузащитник намерен покинуть "Барселону" в ближайшее время. Отмечается, что причиной для подобного решения стало недостаточное количество игрового времени, по мнению игрока. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Ракитича оценивается в €35 млн, в то время как зарплата составляет €8 млн в год. Зарплата хорватского футболиста может стать препятствием для перехода в "Ювентус", которому потребуется продать одного из игроков, чтобы подписать контракт с Ракитичем.

В составе "Барселоны" Ракитич выступает с 2014 года. В текущем сезоне он сыграл в десяти матчах, отдав одну голевую передачу, всего за испанскую команду хорват провел 278 матчей в разных турнирах, забив 34 гола и отдав 38 передач. Вместе с клубом Ракитич становился четырехкратным чемпионом Испании и четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. Также он играл за швейцарский "Базель", немецкий "Шальке" и испанскую "Севилью".

На чемпионате мира 2018 года в России Ракитич в составе сборной Хорватии стал серебряным призером. Всего за национальную команду он провел 106 матчей, забив 15 голов.

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