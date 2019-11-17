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Футбол в Испании

Футболист Гризманн назвал "Барселону" не самым простым местом для игры

Француз летом перешел в "Барселону" из "Атлетико" за €120 млн

ТАСС, 17 ноября. Нападающий футбольного клуба "Барселона" Антуан Гризманн считает, что команда из Каталонии является не самым простым местом для игры. Комментарий француза приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Telefoot.

Гризманн перешел в "Барселону" 12 июля из мадридского "Атлетико", сумма трансфера составила €120 млн. В текущем сезоне за испанский клуб 28-летний нападающий провел 15 матчей, забив четыре гола и отдав три голевые передачи.

"Барселона" - не самое простое место для игры. Другой клуб, новая команда, другая тактика. Но нужно работать, я горжусь тем, где играю", - сказал Гризманн.

До перехода в "Барселону" Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 года. За это время он выиграл с клубом Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018), всего за клуб из Мадрида он провел 257 матчей, забив 133 гола и отдав 50 передач. Также французский нападающий играл за испанский "Реал Сосьедад". В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира 2018 года в России и выиграл серебро домашнего чемпионата Европы (2016).

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