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Евро-2020

Сборная Англии разгромила команду Косова в заключительном матче отбора ЧЕ-2020 по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:0

ТАСС, 17 ноября. Сборная Англии победила команду Косова со счетом 4:0 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча прошла в Косове.

Голы забили Гарри Уинкс (32-я минута), Гарри Кейн (79), Маркус Рэшфорд (83) и Мэйсон Маунт (90+1).

В параллельном матче команда Чехии на выезде уступила футболистам из Болгарии (0:1), забитым голом отметился болгарский защитник Васил Божиков. Ранее сборные Англии и Чехии гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

В турнирной таблице группы А сборная Англии заняла первое место, набрав 21 очко в восьми матчах. Команда Чехии стала второй, имея в активе 15 очков после восьми встреч. Далее идут команды Косова (11 очков), Болгарии (6) и Черногории (3).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Теги
Евро-2020
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