СМИ: футболист сборной Нидерландов ван Дейк покинул расположение команды

ТАСС, 17 ноября. Защитник сборной Нидерландов по футболу Вирджил ван Дейк покинул расположение национальной команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

Такое решение ван Дейк принял по личным причинам, другие подробности не сообщаются. Отмечается, что 28-летний защитник после паузы на игры национальных сборных сразу отправится в расположение английского "Ливерпуля", игроком которого он является.

В субботу сборная Нидерландов сыграла вничью в гостях с командой Северной Ирландии (0:0) и гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Ван Дейк отыграл все 90 минут. В заключительном матче отборочного турнира голландская команда 19 ноября дома встретится со сборной Эстонии.

Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2018 году, также он выступал за голландский "Гронинген" и шотландский "Селтик". В прошлом сезоне голландец в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги чемпионов и обладателем серебряной награды чемпионата Англии. Ван Дейк стал обладателем приза лучшему игроку сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опередив аргентинского форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси и португальского нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, а также был признан лучшим защитником Лиги чемпионов. Ван Дейк претендует на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В составе сборной Нидерландов Ван Дейк провел 32 матча, забив четыре гола. Он является капитаном национальной команды.