Грек Стефанос Циципас выиграл Итоговый турнир АТР

ТАСС, 17 ноября. Грек Стефанос Циципас победил австрийца Доминика Тима в финальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который завершился в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $9 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4) в пользу 21-летнего грека, посеянного под шестым номером, 26-летний Тим имеет пятый номер посева. Спортсмены встретились друг с другом в седьмой раз, Циципас одержал третью победу.

Циципас вышел в полуфинал из группы Андре Агасси, где также выступали испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии. В группе Циципас одержал две победы, в первом матче он переиграл Медведева, во втором победил Зверева, а в третьем уступил Надалю, в полуфинале теннисист из Греции обыграл швейцарца Роджера Федерера. Тим отобрался в плей-офф через группу Бьорна Борга, где играли серб Новак Джокович, Федерер и итальянец Маттео Берреттини, в полуфинале австриец победил Зверева.

Циципас в рейтинге ATP идет шестым, на его счету теперь четыре победы на турнирах ассоциации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

Тим занимает пятое место в рейтинге ATP, в его активе 16 титулов. Лучшим его результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу.