Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Итоговый турнир ATP

Грек Стефанос Циципас выиграл Итоговый турнир АТР

В финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4)
Стефанос Циципас EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Стефанос Циципас
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 17 ноября. Грек Стефанос Циципас победил австрийца Доминика Тима в финальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который завершился в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $9 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4) в пользу 21-летнего грека, посеянного под шестым номером, 26-летний Тим имеет пятый номер посева. Спортсмены встретились друг с другом в седьмой раз, Циципас одержал третью победу.

Циципас вышел в полуфинал из группы Андре Агасси, где также выступали испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии. В группе Циципас одержал две победы, в первом матче он переиграл Медведева, во втором победил Зверева, а в третьем уступил Надалю, в полуфинале теннисист из Греции обыграл швейцарца Роджера Федерера. Тим отобрался в плей-офф через группу Бьорна Борга, где играли серб Новак Джокович, Федерер и итальянец Маттео Берреттини, в полуфинале австриец победил Зверева.

Циципас в рейтинге ATP идет шестым, на его счету теперь четыре победы на турнирах ассоциации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

Тим занимает пятое место в рейтинге ATP, в его активе 16 титулов. Лучшим его результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу.

Теги
Итоговый турнир ATP
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Россиянки проиграли швейцаркам на групповом этапе чемпионата Европы по керлингу
Встреча завершилась со счетом 3:7
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС