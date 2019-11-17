Россиянки проиграли швейцаркам на групповом этапе чемпионата Европы по керлингу

ТАСС, 17 ноября. Женская сборная России по керлингу уступила команде Швейцарии со счетом 3:7 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском Хельсингборге.

Женскую сборную на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Россиянки потерпели первое поражение на турнире, ранее российская команда победила команды Эстонии (7:1) и Германии (7:5). В матче четвертого тура сборная России сыграет с командой Дании, встреча пройдет в понедельник, начало - 14:00 мск.

На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют 10 команд. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие команды перейдут в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира, который пройдет в Канаде 14-22 марта 2020 года. Европейские сборные разыграют семь лицензий. Участницей мирового первенства на правах страны - хозяйки турнира уже является женская сборная Канады.

Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы, по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира. Групповой этап завершится 21 ноября, полуфиналы пройдут 22 ноября, финал - 23 ноября.