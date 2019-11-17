Финальная стадия Кубка Дэвиса с участием сборной России стартует в Мадриде

ТАСС, 18 ноября. Финальный этап Кубка Дэвиса стартует в понедельник в Мадриде. Сборная России на предварительной стадии обновленного турнира сыграет в группе В с командами Хорватии и Испании.

Перед началом финала россияне понесли весомую потерю. Федерация тенниса России (ФТР) сообщила о том, что первая ракетка страны Даниил Медведев не поможет национальной команде. В составе сборной выступят Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.

Матч против сборной Хорватии россияне проведут 18 ноября. Игра с командой Испании пройдет 19 ноября.

"Соперники очень тяжелые. Однако наши ребята уже цепляются с ведущими теннисистами. Поэтому будем бороться", - сказал капитан национальной команды Шамиль Тарпищев ТАСС.

Другая сборная без Медведева

Отказ Медведева сюрпризом не стал. Сам спортсмен заявлял ТАСС, что его участие в Кубке Дэвиса будет зависеть от физической формы после Итогового турнира АТР. На турнире в Лондоне Медведев проиграл все три матча на групповом этапе.

Еще в октябре Хачанов высказывал сомнения, что Медведев сыграет за сборную в Мадриде. "Могу сказать точно за себя и Андрея [Рублева], что мы будем играть. Даня предварительно тоже", - говорил Хачанов в интервью ТАСС.

Решение Медведева значительно повлияет на игру сборной России. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон. "С Медведевым у команды идет одна игра, без него - другая, хотя [Андрей] Рублев сейчас на подъеме, а у [Карена] Хачанова - спад, но играть он может. Есть [Евгений] Донской, который умеет хорошо играть пару, но сложилась сейчас пара Рублев/Хачанов, от нее не удастся уйти", - сказал Камельзон.

Российские теннисисты дважды выигрывали турнир (2002, 2006). В Мадриде пройдет уже обновленный Кубок Дэвиса. В течение недели 18 команд определят лучшую.

Обновленный Кубок Дэвиса

За последний год Кубок Дэвиса пережил серьезные изменения. В феврале 2018 года футболист "Барселоны" Жерар Пике и его компания Kosmos предложили инвестировать $3 млрд в развитие турнира. В августе того же года Международная федерация тенниса (ITF) на генеральной ассамблее в Орландо одобрила реформы. За изменения проголосовал 71% из 210 членов ITF (для принятия решения было необходимо набрать две трети голосов).

Капитан сборной России и президент ФТР Тарпищев не раз скептически высказывался по поводу нового формата Кубка Дэвиса. "Если мы говорим о развитии тенниса в регионах, то реформа Кубка Дэвиса - это минус, - отмечал Тарпищев в интервью ТАСС. - Старый формат больше подходил для развития регионов. Была та самая национальная идея, когда твоя команда играет дома, ведь это праздник для всех".

"Теперь появилась финальная часть, которая проводится в одном месте. Большинство спортсменов рассматривает это просто в качестве очередного турнира. Если взять спортивный мир, тех, кто играл в Кубке Дэвиса раньше, подавляющее большинство высказывались за сохранение старого формата", - добавил президент ФТР.