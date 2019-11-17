Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Дэвиса

Финальная стадия Кубка Дэвиса с участием сборной России стартует в Мадриде

Соперниками российских теннисистов на групповом этапе станут команды Хорватии и Испании
Главный трофей Кубка Дэвиса AP Photo/Michel Spingler
Описание
Главный трофей Кубка Дэвиса
© AP Photo/Michel Spingler

ТАСС, 18 ноября. Финальный этап Кубка Дэвиса стартует в понедельник в Мадриде. Сборная России на предварительной стадии обновленного турнира сыграет в группе В с командами Хорватии и Испании.

Перед началом финала россияне понесли весомую потерю. Федерация тенниса России (ФТР) сообщила о том, что первая ракетка страны Даниил Медведев не поможет национальной команде. В составе сборной выступят Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.

Матч против сборной Хорватии россияне проведут 18 ноября. Игра с командой Испании пройдет 19 ноября.

"Соперники очень тяжелые. Однако наши ребята уже цепляются с ведущими теннисистами. Поэтому будем бороться", - сказал капитан национальной команды Шамиль Тарпищев ТАСС.

Другая сборная без Медведева

Отказ Медведева сюрпризом не стал. Сам спортсмен заявлял ТАСС, что его участие в Кубке Дэвиса будет зависеть от физической формы после Итогового турнира АТР. На турнире в Лондоне Медведев проиграл все три матча на групповом этапе.

Еще в октябре Хачанов высказывал сомнения, что Медведев сыграет за сборную в Мадриде. "Могу сказать точно за себя и Андрея [Рублева], что мы будем играть. Даня предварительно тоже", - говорил Хачанов в интервью ТАСС.

Решение Медведева значительно повлияет на игру сборной России. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон. "С Медведевым у команды идет одна игра, без него - другая, хотя [Андрей] Рублев сейчас на подъеме, а у [Карена] Хачанова - спад, но играть он может. Есть [Евгений] Донской, который умеет хорошо играть пару, но сложилась сейчас пара Рублев/Хачанов, от нее не удастся уйти", - сказал Камельзон.

Российские теннисисты дважды выигрывали турнир (2002, 2006). В Мадриде пройдет уже обновленный Кубок Дэвиса. В течение недели 18 команд определят лучшую.

Обновленный Кубок Дэвиса

За последний год Кубок Дэвиса пережил серьезные изменения. В феврале 2018 года футболист "Барселоны" Жерар Пике и его компания Kosmos предложили инвестировать $3 млрд в развитие турнира. В августе того же года Международная федерация тенниса (ITF) на генеральной ассамблее в Орландо одобрила реформы. За изменения проголосовал 71% из 210 членов ITF (для принятия решения было необходимо набрать две трети голосов).

Капитан сборной России и президент ФТР Тарпищев не раз скептически высказывался по поводу нового формата Кубка Дэвиса. "Если мы говорим о развитии тенниса в регионах, то реформа Кубка Дэвиса - это минус, - отмечал Тарпищев в интервью ТАСС. - Старый формат больше подходил для развития регионов. Была та самая национальная идея, когда твоя команда играет дома, ведь это праздник для всех".

"Теперь появилась финальная часть, которая проводится в одном месте. Большинство спортсменов рассматривает это просто в качестве очередного турнира. Если взять спортивный мир, тех, кто играл в Кубке Дэвиса раньше, подавляющее большинство высказывались за сохранение старого формата", - добавил президент ФТР.

Теги
Кубок Дэвиса
Реклама на ТАСС
Сборные по футболу
Сборная Бразилии стала победителем юниорского чемпионата мира по футболу
Команда завоевала трофей четвертый раз в истории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС