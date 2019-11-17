Сборная Франции обыграла албанцев в заключительном туре отбора ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 18 ноября. Футболисты сборной Франции победили команду Албании со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Встреча прошла в Тиране.

Голы забили Корентен Толиссо (9-я минута) и Антуан Гризманн (30).

В параллельных матчах группы H команда Турции на выезде обыграла футболистов из Андорры (2:0), а сборная Исландии в гостях оказалась сильнее команды Молдавии (2:1). Ранее сборные Франции и Турции гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

В турнирной таблице группы H сборная Франции заняла первое место, набрав 25 очков в десяти матчах. Команда Турции стала второй (23 очка). Далее идут команды Исландии (19 очков), Албании (13), Андорры (4) и Молдавии (3).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.