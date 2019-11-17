Футболист "Ростова" Попов завершил карьеру в сборную Болгарии

ТАСС, 18 ноября. Полузащитник российского футбольного клуба "Ростов" Ивелин Попов объявил об уходе из сборной Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В воскресенье 32-летний игрок провел последний матч за национальную команду против команды Чехии (1:0). По итогам отборочного турнира сборная Болгарии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, заняв четвертое место в турнирной таблице группы А (шесть очков в восьми встречах).

"Это моя 90-я игра в сборной, я выступаю за нее уже 12 лет. После того, как мы не вышли на чемпионат Европы, я понял, что настало время для смены поколений. Мне 32 года, хочу сосредоточиться на выступлениях за "Ростов", - сказал Попов.

"Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошел тяжелый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь буду самым преданным поклонником сборной", - добавил полузащитник.

Попов дебютировал за сборную Болгарии 8 сентября 2007 года, всего полузащитник провел за национальную команду 90 матчей, забив 14 голов. В "Ростов" Попов перешел на правах свободного агента в январе нынешнего года, проведя с того времени 31 матч за ростовскую команду (пять голов и три голевые передачи). Также он выступал за краснодарскую "Кубань", казанский "Рубин", московский "Спартак", турецкий "Газиантепспор" и болгарский "Литекс".