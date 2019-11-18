Сборная Бразилии стала победителем юниорского чемпионата мира по футболу

ТАСС, 18 ноября. Бразильские футболисты обыграли команду Мексики в финальном матче чемпионата мира для игроков не старше 17 лет. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 66-й минуте, когда футболист сборной Мексики Брайан Гонсалес выиграл верховую борьбу у двух защитников соперника и головой отправил мяч в сетку. На 83-й минуте главный арбитр Андрис Трейманис после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота мексиканской команды, Каю Жоржи точно пробил с одиннадцатиметровой отметки. Уже в компенсированное ко второму тайму время Лазаро замкнул навес в штрафную и принес сборной Бразилии победу в турнире.

В матче за третье место между собой встречались команды Нидерландов и Франции. Французы победили со счетом 3:1 благодаря хет-трику Арно Муинги. У голландцев единственный мяч забил Мохаммед Табауни.

Бразильцы выиграли юниорский чемпионат мира четвертый раз в истории. Ранее им удавалось завоевать трофей в 1997, 1999 и 2003 годах. На счету мексиканцев две победы на турнире (2005, 2011), а самой титулованной командой в истории является сборная Нигерии - пять титулов (1985, 1993, 2007, 2013, 2015). Сборная России ни разу не становилась чемпионом первенства, на счету команды СССР один трофей, завоеванный в 1987 году.