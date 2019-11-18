"Вегас" всухую разгромил "Калгари" в матче НХЛ, забросив шесть шайб

ТАСС, 18 ноября. "Вегас" одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Калгари". Встреча завершилась со счетом 6:0.

В составе победителей шайбы забросили Вильям Карлссон (11-я и 58-я минуты), Пол Штясны (30), Макс Пачиоретти (49), Коди Икин (55) и Марк Стоун (56). Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери отразил 34 броска по своим воротам и завершил второй матч "на ноль" в текущем регулярном чемпионате, всего на его счету теперь 58 сухих игр в карьере. Флери стал лучшим игроком встречи, второй звездой был признан защитник "Вегаса" Нэйт Шмидт, отдавший четыре результативные передачи, третьей - Карлссон.

"Вегас" занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 23 очка в 22 матчах. "Калгари" идет на девятой строчке, имея в активе 23 очка в 23 встречах. Следующий матч "Вегас" проведет 20 ноября дома против "Торонто". "Калгари" в этот же день на выезде встретится с "Колорадо".

В другом матче дня "Чикаго" дома победил "Баффало" со счетом 4:1. В составе победителей две шайбы забросили третий номер драфта НХЛ 2019 года - канадский нападающий Кирби Дак. В активе новичка теперь девять (пять шайб + четыре передачи) очков в текущем регулярном чемпионате.