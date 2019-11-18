Даниил Медведев опустился на пятую строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 18 ноября. Россиянин Даниил Медведев опустился с четвертого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

На завершившемся в воскресенье Итоговом турнире АТР Медведев проиграл все три матча на групповом этапе. Победителем турнира стал грек Стефанос Циципас, обыгравший в финале австрийца Доминика Тима, который и опередил россиянина в рейтинге.

На первом месте соревновательный год закончил испанец Рафаэль Надаль. Второе место в рейтинге занимает серб Новак Джокович, третье - швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР от 18 ноября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9985 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9145;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6590;

4 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5825;

5 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5705;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5300;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3345;

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2870;

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2540;

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) - 2530...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) - 1840...

23 (23). Андрей Рублев (Россия) - 1584...

113 (114). Евгений Донской (Россия) - 497.