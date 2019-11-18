Россиянка Дьяченко поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA

ТАСС, 18 ноября. Россиянка Виталия Дьяченко поднялась с 108-й на 91-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

Дьяченко в воскресенье выиграла турнир серии "Челленджер" в Тайбэе, обыграв в финале Тимею Бабош из Венгрии.

Вероника Кудерметова опустилась на одну позицию и занимает 40-е место в рейтинге, Екатерина Александрова также потеряла одну строчку и стала 42-й, Дарья Касаткина поднялась в рейтинге на одну позицию и идет на 69-м месте. Анастасия Потапова потеряла четыре позиции и расположилась на 94-м месте, а Маргарита Гаспарян вылетела из топ-100, опустившись на 103-ю строчку.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 18 ноября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7851 очко;

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940;

3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5496;

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5462;

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 5183;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5075;

7 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4776;

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4685;

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4245;

10 (10). Серена Уильямс (США) - 3935...

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1560…

40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) - 1351...

42 (41). Екатерина Александрова (Россия) - 1325…

54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) - 1052...

61 (61). Анна Блинкова (Россия) - 1007...

69 (70). Дарья Касаткина (Россия) - 851…

91 (118). Виталия Дьяченко (Россия) - 713...

94 (90). Анастасия Потапова (Россия) - 695...

103 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) - 661...

104 (101). Анна Калинская (Россия) - 661…

108 (106). Варвара Грачева (Россия) - 611...

131 (132). Мария Шарапова (Россия) - 466.