Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Россиянка Дьяченко поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA

На прошлой неделе теннисистка выиграла турнир серии "Челленджер" в Тайбэе
Виталия Дьяченко AP Photo/Pavel Golovkin
Описание
Виталия Дьяченко
© AP Photo/Pavel Golovkin

ТАСС, 18 ноября. Россиянка Виталия Дьяченко поднялась с 108-й на 91-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

Дьяченко в воскресенье выиграла турнир серии "Челленджер" в Тайбэе, обыграв в финале Тимею Бабош из Венгрии.

Вероника Кудерметова опустилась на одну позицию и занимает 40-е место в рейтинге, Екатерина Александрова также потеряла одну строчку и стала 42-й, Дарья Касаткина поднялась в рейтинге на одну позицию и идет на 69-м месте. Анастасия Потапова потеряла четыре позиции и расположилась на 94-м месте, а Маргарита Гаспарян вылетела из топ-100, опустившись на 103-ю строчку.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 18 ноября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7851 очко;

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940;

3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5496;

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5462;

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 5183;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5075;

7 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4776;

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4685;

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4245;

10 (10). Серена Уильямс (США) - 3935...

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1560…

40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) - 1351...

42 (41). Екатерина Александрова (Россия) - 1325…

54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) - 1052...

61 (61). Анна Блинкова (Россия) - 1007...

69 (70). Дарья Касаткина (Россия) - 851…

91 (118). Виталия Дьяченко (Россия) - 713...

94 (90). Анастасия Потапова (Россия) - 695...

103 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) - 661...

104 (101). Анна Калинская (Россия) - 661…

108 (106). Варвара Грачева (Россия) - 611...

131 (132). Мария Шарапова (Россия) - 466.

Теги
WTA
Реклама на ТАСС
ATP
Даниил Медведев опустился на пятую строчку в рейтинге ATP
Российский теннисист на Итоговом турнире проиграл все три матча на групповом этапе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС