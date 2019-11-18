Клуб НХЛ "Даллас" проведет церемонию чествования Зубова 13 декабря

ТАСС, 18 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" 13 декабря проведет церемонию чествования олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли россиянина Сергея Зубова. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Зубова приняли в Зал хоккейной славы 25 июня. 16 ноября он получил перстень члена Зала хоккейной славы. 11 ноября "Даллас" объявил, что выведет из обращения 56-й номер, под которым в клубе с 1996 по 2009 год выступал российский защитник.

"Даллас" 13 декабря также будет чествовать другого члена Зала хоккейной славы, выступавшего за клуб, - канадца Ги Карбонно. Церемония пройдет в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Даллас" встретится с "Вегасом".

Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, а в 1999 году он повторил это достижение с "Далласом".

Всего в НХЛ он провел 16 сезонов ("Даллас" - 12, "Рейнджерс" - 3, "Питтсбург" - 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1068 матчей и набрав 771 очко (152 шайбы + 619 передач), в плей-офф на его счету 164 игры и 117 (24+93) очков. В НХЛ завершил карьеру в 2009 году и вернулся в Россию, где до 2011-го выступал за петербургский СКА, проведя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрав 43 (10+33) очка. В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года, за сборную России играл на Кубке мира 1996 года, с тех пор и до конца карьеры защитник больше не выступал за национальную команду.

В июле 2011 года Зубов начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера в СКА, по ходу сезона-2015/16 возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт с Зубовым не будет продлен. В марте 2017 года специалист возглавил ХК "Сочи", под руководством Зубова "Сочи" два года подряд выходил в плей-офф КХЛ, а в прошлом сезоне команда впервые одержала две победы в Кубке Гагарина в серии с "Локомотивом" (2-4). В марте клуб заключил новое соглашение с тренером на один год с возможностью продления, но 12 октября специалист был уволен со своего поста. В июле Зубову исполнилось 49 лет.