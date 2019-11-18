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НХЛ

Клуб НХЛ "Даллас" проведет церемонию чествования Зубова 13 декабря

Летом российский хоккеист был принят в Зал хоккейной славы

ТАСС, 18 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" 13 декабря проведет церемонию чествования олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли россиянина Сергея Зубова. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Зубова приняли в Зал хоккейной славы 25 июня. 16 ноября он получил перстень члена Зала хоккейной славы. 11 ноября "Даллас" объявил, что выведет из обращения 56-й номер, под которым в клубе с 1996 по 2009 год выступал российский защитник.

"Даллас" 13 декабря также будет чествовать другого члена Зала хоккейной славы, выступавшего за клуб, - канадца Ги Карбонно. Церемония пройдет в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Даллас" встретится с "Вегасом".

Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, а в 1999 году он повторил это достижение с "Далласом".

Всего в НХЛ он провел 16 сезонов ("Даллас" - 12, "Рейнджерс" - 3, "Питтсбург" - 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1068 матчей и набрав 771 очко (152 шайбы + 619 передач), в плей-офф на его счету 164 игры и 117 (24+93) очков. В НХЛ завершил карьеру в 2009 году и вернулся в Россию, где до 2011-го выступал за петербургский СКА, проведя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрав 43 (10+33) очка. В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года, за сборную России играл на Кубке мира 1996 года, с тех пор и до конца карьеры защитник больше не выступал за национальную команду.

В июле 2011 года Зубов начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера в СКА, по ходу сезона-2015/16 возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт с Зубовым не будет продлен. В марте 2017 года специалист возглавил ХК "Сочи", под руководством Зубова "Сочи" два года подряд выходил в плей-офф КХЛ, а в прошлом сезоне команда впервые одержала две победы в Кубке Гагарина в серии с "Локомотивом" (2-4). В марте клуб заключил новое соглашение с тренером на один год с возможностью продления, но 12 октября специалист был уволен со своего поста. В июле Зубову исполнилось 49 лет.

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