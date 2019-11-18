Теннисист Медведев назвал прошедший сезон лучшим в карьере

ТАСС, 18 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев считает, что прошедший сезон стал лучшим в его карьере. Об этом 23-летний спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram.

В завершившемся сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае и дошел до финала Открытого чемпионата США. Кроме того, он выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах сезона. На завершившимся в воскресенье в Лондоне Итоговом турнире ATP россиянин не смог выйти из группы, потерпев три поражения в трех матчах.