Теннисист Циципас назвал невероятной атмосферу на Итоговом турнире ATP в Лондоне

ТАСС, 18 ноября. Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который завершился в воскресенье в Лондоне, получился невероятным по атмосфере. Об этом рассказал победитель турнира грек Стефанос Циципас, комментарий которого приводит пресс-служба АТР.

Циципас в финале обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4). В турнире принимал участие россиянин Даниил Медведев, который не сумел выйти из группы, проиграв во всех трех матчах.

"Получив этот трофей я чувствую себя потрясающе. Этот турнир был невероятным, ребята, вы сделали его таким эмоциональным, - сказал Циципас. - Я никогда не получал такой поддержки, как тут. В целом атмосфера на этой неделе была невероятной".

Циципас в рейтинге ATP занимает шестое место, на его счету четыре победы на турнирах АТР. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл сербу Новаку Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу.