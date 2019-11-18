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Футбол в России

Футболисты ЦСКА в товарищеском матче разгромили СКА

Впервые с февраля на поле в стартовом составе вышел Алан Дзагоев

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА в товарищеской встрече со счетом 5:1 победили СКА (Ростов-на-Дону). Матч прошел в Москве на стадионе "Октябрь".

Голами в составе ЦСКА отметились Наир Тикнизян (3-я минута), Такума Нисимура (7, 22), Лукас Сантос (40), Седрик Гогуа (49). У СКА отличился Даниил Иванков (88).

Восстановившийся от травмы полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вышел с капитанской повязкой и провел первый тайм. Он впервые вышел на поле в стартовом составе армейцев с 19 февраля, когда получил травму крестообразной связки в товарищеской игре с испанской "Картахеной" и восстанавливался после операции на колене. 10 ноября Дзагоев вышел на замену на 85-й минуте гостевой встречи чемпионата России против "Сочи" (3:2), этот матч является единственным для 29-летнего игрока в нынешнем сезоне.

На трибунах вместе с болельщиками присутствовал президент СКА Василий Вакуленко. Рэп-исполнитель, известный под псевдонимом Баста, 15 октября стал владельцем ростовского клуба.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков в 16 матчах. В 17-м туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют 24 ноября дома с самарскими "Крыльями Советов".

СКА занимает седьмое место в таблице первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (Зона "Юг"), в активе команды 25 очков в 18 матчах чемпионата.

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Российский футбол
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