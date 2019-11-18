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Зимние олимпийские виды спорта

СМИ: МОК и компания Airbnb подписали партнерский контракт на $500 млн

В сотрудничестве с Airbnb будут проведены пять Олимпийских игр

ТАСС, 18 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) и компания Airbnb, являющаяся оператором онлайн-сервиса по аренде жилья, подписали соглашение о сотрудничестве до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

По информации портала Insidethegames, сумма контракта составит $500 млн. Airbnb стал 14-м ведущим олимпийским спонсором наряду с такими компаниями, как Coca-Cola, Samsung, Visa, P&G, Panasonic, Alibaba, Atos, Bridgestone, Dow, General Electric, Intel, Omega и Toyota. МОК пообещал компании предоставить жилье на $28 млн для атлетов, участвующих в Олимпийских и Паралимпийских играх. Ключевой частью соглашения является запуск программы Airbnb Olympian Experiences, где путешественникам будет предоставлена возможность тренироваться с элитными спортсменами и исследовать с ними города.

"Это инновационное партнерство лежит в основе нашей стратегии по обеспечению того, чтобы эффективное проведение Олимпийских игр было стабильным и оставило наследие для принимающей стороны", - заявил президент МОК Томас Бах.

"Миссия Airbnb - создать мир, где каждый человек может существовать где угодно, и мы гордимся тем, что наше сообщество будет нести олимпийский дух", - отметил соучредитель компании Джо Геббиа.

В сотрудничестве с Airbnb будут проведены пять Олимпийских игр, в числе которых зимние Игры в Пекине (2022), итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо (2026), а также летние Игры в Токио (2020), Париже (2024) и Лос-Анджелесе (2028).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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