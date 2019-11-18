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Евро-2020

Черчесов: сборная России намерена показать качественный футбол в матче с санмаринцами

Встреча пройдет во вторник в Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 18 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России намерены продемонстрировать высокий уровень игры в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

Встреча Сан-Марино - Россия пройдет во вторник в Серравалле на Олимпийском стадионе, начало - 22:45 мск.

"У нас все расписано, поэтому достопримечательности смотреть не собираемся, у нас здесь своя работа. Мы приехали сюда в первую очередь играть в качественный футбол, представлять страну соответствующим образом. В последнем матче (против сборной Бельгии, который завершился поражением россиян со счетом 1:4 - прим. ТАСС) мы это сделали не до конца", - сказал Черчесов.

Также Черчесов прокомментировал критику в адрес вратаря сборной России Маринато Гилерме после пропущенных мячей в игре с бельгийцами. "Мы чисто профессионально разберем все эпизоды. Я еще не разговаривал с Гилерме на эту тему", - сказал специалист.

Подопечные Черчесова занимают второе место в таблице группы I, имея в активе 21 очко. Команда Сан-Марино идет последней, проиграв все матчи.

Теги
Черчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020
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