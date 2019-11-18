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Евро-2020

Свыше 2 тыс. билетов продано на матч отбора ЧЕ-2020 Сан-Марино - Россия

Встреча пройдет во вторник в Серравалле на стадионе, который вмещает около 7 тыс. человек

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 18 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. билетов продано на матч отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года между командами Сан-Марино и России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сборной Сан-Марино.

Встреча пройдет во вторник в Серравалле на Олимпийском стадионе, который вмещает около 7 тыс. человек. Начало - 22:45 мск.

"Мы продали чуть больше 2 тыс. билетов", - сообщили в пресс-службе.

Сборная России обеспечила себе участие в финальной части первенства Европы за два тура до конца квалификации. Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в таблице группы I, имея в активе 21 очко. Команда Сан-Марино идет последней, проиграв все матчи.

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Евро-2020
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