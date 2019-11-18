Сборная России по велоспорту на шоссе получила пять лицензий на Олимпиаду-2020

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россияне получили пять лицензий для участия в соревнованиях по велогонкам на шоссе на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Мужская сборная России получила четыре олимпийские путевки (три - в групповой гонке, одна - в гонке с раздельным стартом), женская - одну (в групповой гонке).

Национальные олимпийские комитеты должны подтвердить количество лицензий до 15 декабря, после чего UCI перераспределит оставшиеся места.

Российские велогонщики в соревнованиях на шоссе трижды становились победителями Олимпийских игр (1996, 2000, 2004), один раз завоевывали серебряные медали (2016) и четыре раза становились бронзовыми призерами соревнований (2004, 2008, 2012 - дважды).