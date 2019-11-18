Мутко объяснил причины назначения Черчесова на пост главного тренера сборной России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью ТАСС, которое можно полностью посмотреть на канале агентства в Youtube, рассказал, почему в 2016 году он принял решение назначить Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной страны.

Мутко занимал пост президента Российского футбольного союза (РФС) с 2005 по 2009 год, а также с 2015-го по 2018-й (в конце 2017 года его деятельность на этом посту была временно приостановлена). Под руководством Черчесова национальная команда добилась исторического результата: в 2018 году на домашнем чемпионате мира она впервые дошла до четвертьфинала турнира. В октябре сборная России досрочно отобралась в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

"Не буду называть имена, но я встречался со многими кандидатами, - вспомнил Мутко события 2016 года. - В нем [Черчесове] я почувствовал определенную силу, что он очень этого желает, что за этим стоит много его личного. Когда были поражения, у нас была беседа, во время которой многие вещи, которые он сказал, меня тронули".

"Считаю, что он на своем месте, он образовывается очень много", - добавил он.