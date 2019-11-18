Фигуристка Белл считает, что Туктамышева может стать ее источником вдохновения

ТАСС, 18 ноября. Американская фигуристка Мэрайя Белл заявила "Газете.Ru", что пример россиянки Елизаветы Туктамышевой может стать для нее источником вдохновения.

Ранее Белл заявляла, что планирует изучать тройной аксель.

"Да, Лиза может служить мне источником вдохновения совершенно точно, я очень уважаю ее. У Туктамышевой был тройной аксель в юном возрасте, потом она его теряла и несколько лет боролась, чтобы вернуть. Теперь она вновь стала очень сильной, делает два трикселя в произвольной - это очень впечатляет и лишний раз доказывает, что у нас нет ограничений. Однако я иду в своем ритме, и пока для меня важно стабильно показывать то, что я могу сейчас", - заявила американская фигуристка.

Белл в нынешнем сезоне дважды стала бронзовым призером на этапах Гран-при, уступив оба раза российским спортсменкам. На московском этапе, который прошел с 15 по 17 ноября, 23-летняя американка набрала 205,67 балла, победу одержала Александра Трусова (234,47), второй стала Евгения Медведева (225,76).

На первом для себя этапе Гран-при нынешнего сезона, который прошел в США, 22-летняя Туктамышева стала третьей. Она является чемпионкой мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при - 2015. В прошлом сезоне спортсменка завоевала золото и бронзу этапов Гран-при и пробилась в финал серии, где стала третьей.