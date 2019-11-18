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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Американская фигуристка Белл гордится бронзовой медалью Гран-при в Москве

Победу на турнире одержала россиянка Александра Трусова

ТАСС, 18 ноября. Американка Мэрайя Белл гордится бронзовой медалью, завоеванной на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию, который прошел в Москве. Ее комментарий приводит "Газета.Ru".

На московском этапе 23-летняя американка набрала 205,67 балла, победу одержала россиянка Александра Трусова (234,47), второй стала ее соотечественница Евгения Медведева (225,76). Этап Гран-при в Москве прошел 15-17 ноября.

"Я была разочарована падением в короткой программе, произвольная мне удалась лучше, но даже если бы я провела идеальную короткую, все равно оказалась бы на третьем месте после Трусовой и Медведевой. Так что я очень горжусь медалью этапа Гран-при в Москве, как и бронзой во Франции", - призналась Белл.

Белл занимается под руководством тренера Рафаэля Арутюняна, в активе спортсменки золотая медаль командного чемпионата мира - 2019. Помимо бронзовой медали на этапе в Москве, Белл завоевала серебро на этапе Гран-при в Чикаго (2016/17) и бронзу на этапе Гран-при во французском Гренобле (2019/20).

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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