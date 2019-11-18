Американская фигуристка Белл рассказала, что хорошо общается с Загитовой

ТАСС, 18 ноября. Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала "Газете.Ru", что поддерживает дружеские отношения с россиянкой Алиной Загитовой.

"Я участвовала во многих соревнованиях и шоу вместе с Алиной, так что мы подружились. С ней мне больше всего довелось общаться из россиянок. С другими российскими фигуристками я пока не так знакома, но они все очень милые", - рассказала Белл.

Белл занимается под руководством тренера Рафаэля Арутюняна, в активе спортсменки золотая медаль командного чемпионата мира - 2019. Белл становилась серебряным призером Гран-при в американском Чикаго (2016/17) и дважды бронзовым призером нынешнего сезона на этапах во французском Гренобле и в Москве.

Загитова в Гренобле завоевала серебро, также 17-летняя спортсменка выступит на этапе в японском Саппоро, который пройдет с 23 по 25 ноября. Для выхода в финал серии россиянке достаточно занять в Японии место не ниже второго. Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18).