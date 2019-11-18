Российский теннисист Рублев победил Гойо в матче Кубка Дэвиса против команды Хорватии

ТАСС, 18 ноября. Россиянин Андрей Рублев победил теннисиста Борну Гойо в первой игре матча группового этапа Кубка Дэвиса против сборной Хорватии. Соревнования проходят в Испании.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 22-летнего россиянина. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 23-е место, 21-летний Гойо идет 280-м.

Общий счет в противостоянии до двух побед стал 1-0 в пользу команды России. Позднее в понедельник Карен Хачанов (17) сыграет c Борной Чоричем (28), также Хачанов в паре с Рублевым встретится с Иваном Додигом и Николой Мектичем. Сборные России и Хорватии встретились во второй раз, в полуфинале Кубка Дэвиса 2005 года сильнее была команда Хорватии.

Во вторник россияне сыграют с командой Испании.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.