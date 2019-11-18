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Зимние олимпийские виды спорта

Россияне проиграли сборной Германии в пятом туре группового этапа ЧЕ по керлингу

Встреча завершилась со счетом 7:11

ТАСС, 18 ноября. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Германии со счетом 7:11 в матче пятого тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском Хельсингборге.

Мужскую сборную России на чемпионате Европы представляют Сергей Глухов (скип), Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов. Это поражение стало четвертым на турнире для россиян при одной победе. В матче шестого тура сборная России встретится с командой Швеции, игра пройдет во вторник, начало в 11:00 мск.

На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют по 10 команд у мужчин и женщин. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие женские и мужские команды вылетят в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионатам мира, которые пройдут в Канаде (женщины, 14-22 марта 2020 года) и Шотландии (мужчины, 28 марта - 5 апреля). Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионаты мира. Участниками мирового первенства на правах стран-хозяек турнира уже являются женская сборная Канады и мужская сборная Шотландии.

Мужская сборная России ни разу не завоевывала медали европейского первенства. Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы, по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира. Групповой этап завершится 21 ноября, полуфиналы пройдут 22 ноября, финал - 23 ноября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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